«Μυθικός» Σαλάχ διέλυσε τη Γαλατασαράι με χατ-τρικ και ασίστ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Μοχάμεντ Σαλάχ το μεγάλο ντέρμπι της Τουρκίας, οδηγώντας την Τραμπζονσπόρ σε θρίαμβο με 4-0 απέναντι στη Γαλατασαράι.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος και είχε συμμετοχή και στα τέσσερα τέρματα της ομάδας του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με χατ-τρικ και μία ασίστ.

Το προσωπικό του σόου ξεκίνησε μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Σαλάχ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Γαλατασαράι, διένυσε περίπου 85 μέτρα σύμφωνα με τα δεδομένα της μετάδοσης και νίκησε τον Τσακίρ για το 1-0.

Στο 39' ο 34χρονος άφησε τον ρόλο του εκτελεστή και έγινε δημιουργός. Ο Σαλάχ έδωσε την τελική πάσα στον Σαβιόλο, ο οποίος με όμορφο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα της Τραμπζονσπόρ.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στο 44' ο Σαλάχ πήρε την πάσα του Φρανκουλίνο Τζου και με εξαιρετική εκτέλεση στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 80'. Η Τραμπζονσπόρ έφυγε στην αντεπίθεση, ο Οζάν Τουφάν βρήκε τον Αιγύπτιο και εκείνος νίκησε για τρίτη φορά τον Τσακίρ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του.

Με τα τρία γκολ της βραδιάς, ο Σαλάχ έφτασε ήδη τα έξι στο φετινό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του εκκίνηση στην Τουρκία.