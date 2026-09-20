Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Επικίνδυνη «έξοδος» στη Βοιωτία με μοναδικό στόχο τη νίκη

Χωρίς κανένα απολύτως περιθώριο για λάθος, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο κρύβει αρκετές παγίδες για τους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μετά την ισοπαλία με τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» και την οδυνηρή ήττα από τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης», βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για... στραβοπάτημα.

Οι Πειραιώτες πηγαίνουν στη Βοιωτία με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς μεσοβδόμαδα έβγαλαν αντίδραση και φώναξαν βροντερό "παρών" κόντρα στη Γιαγκελόνια. Έβαλαν την μπάλα κάτω, διαχειρίστηκαν την πίεση και έφτασαν στην ανατροπή με το «χρυσό» γκολ του Γιάρεμτσουκ στο 84’, συσπειρώνοντας ξανά τον κόσμο τους.

Με τον Φρόιλερ να εξελίσσεται σε ηγετική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή, ο Ολυμπιακός ψάχνει το διπλό που θα του δώσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με τον Βάσκο τεχνικό στον πάγκο.

Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις έναν βαθμό (0-1-3, τέρματα 0-8) και αναζητά ακόμη το πρώτο του γκολ. Μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Παναιτωλικό, οι Βοιωτοί πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο 0-0 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, σε ένα ματς όπου ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά πιέστηκαν αρκετά στο δεύτερο. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους ήταν αρκετά δραστήρια στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, αποκτώντας τους Ποπέσκου, Πάνζο και τον Μπάλτζι που ίσως ντεμπουτάρει.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του αρχηγού και κεντρικού αμυντικού Λιάγκα, ο οποίος δίνει μάχη με τον χρόνο, ενώ εκτός πλάνων παραμένει ο Λαμαράνα.

Για τον Ολυμπιακό, η τεράστια απώλεια του τραυματία Ελ Κααμπί μεταφέρει το βάρος της επίθεσης στον Γιάρεμτσουκ, την ώρα που εκτός μάχης είναι και ο Γκουστάβο Σα, ενώ ξεκούραστος είναι ο Φορτούνης που δεν αγωνίστηκε με τους Πολωνούς. Ο Αλγκουαθίλ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε ευρύ rotation, διατηρώντας έναν βασικό κορμό, αν και παίκτες όπως ο Μπέιλι διεκδικούν χρόνο συμμετοχής.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports 2HD.