Καλαμάτα – Παναθηναϊκός: Το 5 στα 5 περνά από τη Νεάπολη

Η 5η αγωνιστική της Super League, περιλαμβάνει επικίνδυνη έξοδο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με το 4Χ4 και την πρώτη θέση ως τώρα, φιλοξενούνται από την Καλαμάτα. Στο γήπεδο της Νεάπολης, χωρίς οι φίλαθλοί τους να έχουν το δικαίωμα να βρεθούν στις εξέδρες.

Το «τριφύλλι» με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, θέλει να πάρει ακόμη μια νίκη, διευρύνοντας το σερί στις 5 συνεχόμενες στη Super League. Για να το κάνει αυτό, όμως, πρέπει να «λυγίσει» την Καλαμάτα. Η οποία έχει κι εκείνη καλή ψυχολογία, μετά την πρώτη της νίκη στην κατηγορία, μετά την επιστροφή της.

Η ομάδα της Μεσσηνίας μετρά 4 βαθμούς ως τώρα, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μία εβδομάδα πριν κόντρα στο Βόλο στο Περιστέρι (3-1). Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει επικρατήσει και στα τέσσερα παιχνίδια του, με τελευταίο «θύμα» τον Παναιτωλικό (3-0).

O Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ομάδα της Μεσσηνίας, δεν έχει στη διάθεσή του, τους Βαρελά, Παναγιώτου, Αγγελή και Μουζάκη.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, Μπολίβαρ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει τον τραυματία Ταμπόρδα, αλλά και τον Κάτρη. Αντίθετα επιστρέφει ο Τσιριβέγια.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν,Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Διαιτητής του ματς ο Παπαπέτρου από την Αθήνα. Βοηθοί οι Μεϊντάνας (Αχαΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου). Τέταρτος ο Νταουλας (Δυτ. Αττικής), με VAR τον Βεργέτη από την Αρκαδία και AVAR τον Κόκκινο απ’ τη Χαλκιδική.

Η αναμέτρηση στο γήπεδο της Νεάπολης αρχίζει στις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.