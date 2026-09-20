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ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR: Να συνεχίσουν την «τρελή» πορεία τους οι Κρητικοί - Για τους βαθμούς οι Αρκάδες

Σε διαφορετικό μομέντουμ οι δύο ομάδες.

ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR: Να συνεχίσουν την «τρελή» πορεία τους οι Κρητικοί - Για τους βαθμούς οι Αρκάδες
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Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR (20/9, 19:00, Magenta Sport 2) στο Παγκρήτιο για την 5η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από διαφορετική αφετηρία.

Οι Κρητικοί βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πανηγυρίσει τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού, αλλά και τη νικηφόρα πρεμιέρα τους στο Europa League απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει κάνει το 2/2 στο Ηράκλειο και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, αξιοποιώντας την εξαιρετική ψυχολογία που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία αποτελέσματα.

Από την άλλη, ο Αστέρας αναζητά σταθερότητα και βαθμούς που θα του επιτρέψουν να ανέβει στη βαθμολογία. Το 1-1 με την ΑΕΚ έδωσε στους Αρκάδες τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα ήρθε και η πρώτη νίκη της σεζόν, με το 3-0 επί της Νίκης Βόλου στο Κύπελλο.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας πως έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή στο Ηράκλειο.

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