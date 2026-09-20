EuroVolley: Για νέα υπέρβαση η Ελλάδα κόντρα στην Φινλανδία με στόχο τα προημιτελικά

Μετά τις τρεις συνεχόμενες νίκες στον πρώτο όμιλο και την πρόκριση στη φάση των «16», η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον ένα βήμα από την οκτάδα της διοργάνωσης. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φινλανδίας στη αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα στο Τορίνο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που ολοκλήρωσε την παρουσία του στον όμιλο στην 3η θέση, έχει μπροστά του μια ομάδα που είναι στα μέτρα του και θέλει να κάνει ακόμη μία υπέρβαση στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων, ακόμη και απέναντι σε ομάδες με διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.

Η Εθνική, πάντως, δεν έχασε χρόνο μετά την άφιξή της στο Τορίνο. Αφού έκανε check-in στο ξενοδοχείο, όπου διαμένουν επίσης οι αποστολές της Τσεχίας, του Βελγίου και της Φινλανδίας, κατευθύνθηκε απ’ ευθείας στο Palavela για προπόνηση.

Εκεί η Εθνική Ελλάδας είχε την πρώτη της γνωριμία με το γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει τέσσερις αναμετρήσεις της φάσης των «16» στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, αλλά και τους δύο προημιτελικούς στις 23 Σεπτεμβρίου.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Τορίνο

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Φινλανδία - Ελλάδα

22:05: Ιταλία - Δανία

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

17:00: Βέλγιο - Τσεχία

22:00: Σλοβενία - Σερβία

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Σόφια

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Λετονία 3-0

Γερμανία - Βουλγαρία 3-2

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου