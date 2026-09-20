Ανγκόλα: Στην αποστολή για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα οι Ζίνι και Κάρμο

Στις επιλογές του Αλιού Σισέ για τα δύο προσεχή παιχνίδια της Ανγκόλας στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα βρίσκονται ο Ζίνι και ο Κάρμο.

Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει στις 25 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Αίγυπτο, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί το Μαλάουι.

Τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ όσο και ο στόπερ του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Ανγκόλας από τον Αλιού Σισέ για τις δύο συγκεκριμένες αναμετρήσεις.