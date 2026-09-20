Ανγκόλα: Στην αποστολή για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα οι Ζίνι και Κάρμο
Οι Ζίνι και Νταβίντ Κάρμο βρίσκονται στις επιλογές του Αλιού Σισέ για τα παιχνίδια με Αίγυπτο και Μαλάουι.
Στις επιλογές του Αλιού Σισέ για τα δύο προσεχή παιχνίδια της Ανγκόλας στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα βρίσκονται ο Ζίνι και ο Κάρμο.
Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει στις 25 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Αίγυπτο, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί το Μαλάουι.
Τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ όσο και ο στόπερ του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Ανγκόλας από τον Αλιού Σισέ για τις δύο συγκεκριμένες αναμετρήσεις.