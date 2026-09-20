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Κωστούλας: Το… περήφανο μήνυμα μετά την τρομερή εμφάνιση επί της Άρσεναλ

Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε καθοριστική συμβολή στο 3-0 των «γλάρων» και μοιράστηκε τη χαρά του στα social media.

Κωστούλας: Το… περήφανο μήνυμα μετά την τρομερή εμφάνιση επί της Άρσεναλ
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Ο 19χρονος επιθετικός ανέβασε φωτογραφίες από το παιχνίδι και αναφέρθηκε στην επετειακή φανέλα της Μπράιτον, εκφράζοντας την περηφάνια του για το γεγονός ότι τη φόρεσε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία συνδυάστηκε με μια μεγάλη νίκη για την ομάδα.

«Περήφανος που φόρεσα την επετειακή φανέλα και γιόρτασε τα 125 χρόνια της Μπράιτον, συνοδευόμενη με μία μεγάλη νίκη», ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμά του.

https://www.instagram.com/p/Dde1oJMkXeV/

Ο Κωστούλας είχε σημαντική συμβολή στο αποτέλεσμα, καθώς αρχικά πιστώθηκε την ασίστ στο γκολ του Πασκάλ Γκρος στο 31ο λεπτό.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε και ο ίδιος τον δρόμο προς τα δίχτυα, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ για το 2-0.

Μετά την κάθετη πάσα του Γκόμες, ο Κωστούλας γύρισε το σώμα του έξω από την περιοχή και με δυνατό συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ράγια.

https://www.instagram.com/p/DdfBLbItmnz/

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο γκολ και το τέταρτο συνολικά του Μπάμπη Κωστούλα στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό να συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις του με τη φανέλα των «γλάρων».

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