ΑΕΚ: Γι’ αυτό έμεινε εκτός Εθνικής Ελλάδας ο Ρότα - Χάνει και Βόλο

Ο Λάζαρος Ρότα δεν βρίσκεται στις τελικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα πρώτα ματς της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.

Ο λόγος έχει να κάνει μ’ έναν τραυματισμό που ταλαιπωρεί τον αμυντικό της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται ούτε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της Κυριακής (20/09) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο τραυματισμός του Λάζαρου Ρότα δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία καθώς δεν είναι σοβαρός και δεν πρόκειται να τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, αφού αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την Ένωση μετά τη διακοπή.