Ελλάδα: Με Κοντούρη και Χάμζα οι επιλογές Ταουσιάνη στην Ελπίδων

Τους 25 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τα τρία τελευταία παιχνίδια της Ελλάδας στα προκριματικά του U21 Euro 2027 ανακοίνωσε ο Γιάννης Ταουσιάνης.

Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Mikheil Meskhi Stadium, τη Λετονία την 1η Οκτωβρίου στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου στις 19:00 στο Mourneview Park.

Στις νέες παρουσίες στις κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκονται οι Χάμζα, Κοντούρης, Μπακούλας, Αλμύρας και Μύθου. Η παρουσία του τελευταίου συνδέεται με την κλήση του Μπάμπη Κωστούλα στην Εθνική Ανδρών.

Σε σχέση με τις κλήσεις του Μαρτίου, εκτός έμειναν οι Μπότης, Φίλων Νικολάου και Τσαντίλας.

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στην κορυφή του 9ου προκριματικού ομίλου μαζί με τη Γερμανία, ωστόσο μειονεκτεί στην ισοβαθμία.

Στην προκριματική διαδικασία, την απ' ευθείας πρόκριση στην τελική φάση του τουρνουά εξασφαλίζουν οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος, χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που θα τερματίσουν στην έκτη θέση. Στην τελική φάση θα βρίσκονται ως συνδιοργανώτριες η Αλβανία και η Σερβία.

Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι των ομίλων θα αγωνιστούν στα play offs, με τις τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση να προκύπτουν μέσω εντός και εκτός έδρας αγώνων μπαράζ.

Οι κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη

Τερματοφύλακες: Μοναστηρλής Δημήτριος, Τσομπανίδης Αλέξανδρος, Καλτσάς Βασίλειος.

Αμυντικοί: Καλογερόπουλος Αλέξιος, Αλεξίου Χρήστος, Κάτρης Γεώργιος, Κεραμίτσης Δημήτριος, Κωστούλας Κωνσταντίνος, Κουτσογούλας Αθανάσιος, Allen Noah James, Αποστολάκης Ιωάννης.

Μέσοι: Κοντούρης Σωτήριος, Αλμύρας Χρήστος, Μπακούλας Θεοφάνης, Καλοσκάμης Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Μπρέγκου Αντριάνο, Χάμζα Έρικ.

Επιθετικοί: Κούτσιας Γεώργιος, Παπακανέλλος Αντώνιος, Μύθου Ανέστης, Θεοδοσουλάκης Ιωάννης, Πνευμονίδης Σταύρος, Χατσίδης Δημήτριος.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων