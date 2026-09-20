Ακόμα μία παράσταση από τον Αντρέ Λουίζ στην Σπόρτινγκ Κάνσας, μια και ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού σκόραρε δύο τέρματα στην ήττα 4-3 από την Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει η παρουσία του Αντρέ Λουίζ στο MLS. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό για την ομάδα της Βορείου Αμερικής, έχει πετύχει τρία τέρματα στις πρώτες του τέσσερις εμφανίσεις με την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Τα δύο εξ αυτών ήρθαν στην αναμέτρηση κόντρα στην Φιλαδέλφεια Γιούνιον, τα ξημερώματα της Κυριακής (20/09) όπου η Σπόρτινγκ προηγήθηκε 3-0 στο 16’ αλλά τελικά ηττήθηκε 4-3 μετά από εξαιρετική ανατροπή από τους φιλοξενούμενους.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης μ’ ένα υπέροχο γκολ, μια και πέρασε όποιος αντίπαλο βρήκε στον… διάβα του και έκανε το 1-0 με πλασέ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, σημείωσε «ντοπιέτα» με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.