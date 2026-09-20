Ηρακλής: Συνάντηση κορυφής Μονεμβασιώτη με Ματσάρι για τα… καρφιά του Ιταλού

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται την Κυριακή (20/09) στον Ηρακλή, καθώς ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης θα έχει συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρι, λίγες ώρες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού μετά το παιχνίδι και οι αιχμές που άφησε προς τη διοίκηση σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού φαίνεται πως δημιούργησαν συζητήσεις στο εσωτερικό του «Γηραιού».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, θα συναντηθεί την Κυριακή (20/09) με τον έμπειρο προπονητή.

Στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα, σε μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα και το μέλλον του συλλόγου.