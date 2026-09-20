Euroleague: Εκτός Ισραήλ τα ευρωπαϊκά ματς - Η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στο εξωτερικό θα συνεχίσουν, προς το παρόν, να δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη EuroLeague οι ισραηλινές ομάδες, με τις συζητήσεις για πιθανή επιστροφή στη χώρα να παραμένουν σε εξέλιξη.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε το Σάββατο (19/09) ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς των εντός έδρας αγώνων της, έπειτα από τις επαφές που είχε με αξιωματούχους της λίγκας και συγκεκριμένα με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα αξιολόγηση της κατάστασης. Εκπρόσωποι της EuroLeague πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να εξετάσουν εκ νέου τα δεδομένα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι, και ο αθλητικός διευθυντής, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, πραγματοποίησαν το Σάββατο μια μακρά συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή διεξαγωγής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγέν, σχετικά με την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Ισραήλ για τις τρεις ισραηλινές ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της Ευρωλίγκα.

Δεν υπήρξαν αλλαγές, αλλά ο CEO, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγέν, θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για μια επίσκεψη αξιολόγησης, ως φιλοξενούμενοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ».