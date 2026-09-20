Μύκονος: Πήρε Ιατρίδη από ΠΑΟΚ

Η Μύκονος Betsson επισημοποίησε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ, ύψους 2,07μ., θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μύκονο Betsson, μετά τη συμφωνία με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Την περασμένη σεζόν, ο Ιατρίδης είχε 2,7 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, έχοντας κατά μέσο όρο 5,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Οκτωβρίου 2001, έχει ύψος 2,07 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις ακαδημίες του ΕΟΣ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Μακεδονικό και τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου. Το 2014 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τον οποίο το 2017 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Παίδων, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι.

Σε ηλικία 17,5 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL, ενώ στις 14 Οκτωβρίου 2019, ανήμερα των 18ων γενεθλίων του, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε στον Φίλιππο Βέροιας, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2022/23) φόρεσε τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας. Τη σεζόν 2023/24 επέστρεψε στην Elite League για λογαριασμό της Ελευθερούπολης, καταγράφοντας σε 33 συμμετοχές 6,9 πόντους, με 50,6% στα δίποντα, 30,6% στα τρίποντα και 78,4% στις ελεύθερες βολές, καθώς επίσης 6,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1,1 κοψίματα ανά αγώνα.

Πέρυσι κατέγραψε 2,7 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 10 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με 5,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας U20.

Η οικογένεια της Μυκόνου Betsson καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο!».