Ολυμπιακός: Το δίλημμα Αλγκουαθίλ για Μαρτίνς ενόψει Λεβαδειακού

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νικηφόρα τους πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, 2-1 απέναντι στην Γιαγκελόνια, με ανατροπή και πλέον καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους στο πρωτάθλημα. Και το έργο του Ολυμπιακού είναι απαιτητικό, κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Λ. Κατσώνης» της Βοιωτίας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, δεν είναι από τους προπονητές που αποκαλύπτουν πολλά στις προπονήσεις σχετικά με την ενδεκάδα. Την ίδια τακτική ακολουθούσε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η φιλοσοφία του Βάσκου τεχνικού είναι πως δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί, κάτι που γίνεται ακόμη πιο σημαντικό από τη στιγμή που έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ με αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τον κόουτς των Πειραιωτών αφορά τη συμμετοχή του Ζέλσον Μαρτίνς στο αρχικό σχήμα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν, μαζί με τον Φρόιλερ, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη νίκη επί της Γιαγκελόνια. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης έδειξε να έχει καταπονηθεί από την προσπάθεια και το τρέξιμο που κατέβαλε.

Η κόπωση του Μαρτίνς φάνηκε και στις προπονήσεις των επόμενων ημερών στο Ρέντη, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται το ενδεχόμενο να μείνει στον πάγκο και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στα θετικά για τον Αλγκουαθίλ είναι η επιστροφή του Τζόελ Ρόκα στη δράση. Ο ποδοσφαιριστής ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον ώμο, τον οποίο είχε αποκομίσει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.

Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός έχει πλέον περισσότερες επιλογές για τις θέσεις των εξτρέμ, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Κώστας Φορτούνης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στη Γιαγκελόνια, καθώς εξέτιε την τιμωρία του μετά την αποβολή του στην Ολλανδία, στην αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν.

Το πλάνο του Αλγκουαθίλ

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει κάτω από τα δοκάρια τον Ορτέγκα, με τον Πέντερσεν να ξεκινά στα δεξιά και τον Τικνιζιάν στα αριστερά, ενώ στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να διατηρηθούν οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Στην μεσαία γραμμή ο Πουέρτα έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στο βασικό άξονα, με τους Φρόιλερ και Έσε να διεκδικούν τη θέση δίπλα του και τον Τσικίνιο να κινείται ως επιτελικός μέσος. Σε περίπτωση που προτιμηθεί τριάδα στα χαφ, ο Πορτογάλος ίσως μείνει στον πάγκο.

Για τα άκρα της επίθεσης φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φορτούνης, με τους Μαρτίνς και Ζότα Σίλβα να διεκδικούν την άλλη θέση και ο Γιάρεμτσουκ έχει τον πρώτο λόγο για την κορυφή της γραμμής κρούσης.