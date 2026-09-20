ΑΕΚ: Τα πλάνα του Νίκολιτς για Βόλο μετά και τον τραυματισμό του Ρότα

Ένα απρόοπτο προέκυψε στην ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, καθώς ο Λάζαρος Ρότα τέθηκε εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς λόγω τραυματισμού.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος είχε κληθεί και στην Εθνική Ελλάδας, δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό (20/09) παιχνίδι της «Ένωσης», ενώ τέθηκε εκτός και από τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ, ο τραυματισμός του Ρότα δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο ο Νίκολιτς δεν μπορεί να τον υπολογίζει για την αναμέτρηση στον Βόλο, όπου θα στερηθεί επίσης τις υπηρεσίες των Μπάρναμπας Βάργκα και Θωμά Στρακόσα.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για να καλύψει το κενό του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Βούλγαρο να αναμένεται να πάρει θέση στο βασικό σχήμα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Τα πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα οι Πήλιος, Ρέλβας και Μουκουντί θεωρούνται οι επικρατέστερες επιλογές. Ο Γκεοργκίεφ είναι το φαβορί για να συμπληρώσει την τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να επιστρέψει ο Μαρίν, έχοντας δίπλα του έναν εκ των Βιτάλις και Μάνταλου, ενώ οι Μάγερ και Κοϊτά διεκδικούν επίσης θέση στο βασικό σχήμα.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά στην επίθεση και τον παίκτη που θα καλύψει την απουσία του Βάργκα. Ο Νίκολιτς καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Γκατσίνοβιτς και τον Ζίνι, με τον «Γκάτσι» να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς.