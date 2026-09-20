Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για το «5 στα 5» και το ρεκόρ του Κυράστα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια, λόγω έργων στη φυσική έδρα της «Μαύρης Θύελλας», για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το «5 στα 5» στο πρωτάθλημα και το «7 στα 7» συνολικά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα κυνηγούν την ισοφάριση του ρεκόρ της ομάδας του Γιάννη Κυράστα τη σεζόν 2001/2002, όταν ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει τη χρονιά με 13 παιχνίδια χωρίς ήττα.

Ο Νίστρουπ έχει ξανά στη διάθεσή του τον Τσιριβέγια, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, ενώ εκτός έμεινε ο Κάτρης. Από την άλλη, δεν υπολογίζονται ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν κι οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Το Καλαμάτα – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Το δίλημμα του Νίστρουπ για το σύστημα

Ο Νίστρουπ καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το 4-2-3-1 ή θα επιλέξει το 4-4-2, έχοντας απέναντί του μια Καλαμάτα που αναμένεται να παραταχθεί με αρκετούς παίκτες πίσω από την μπάλα. Στην άμυνα, οι επιλογές φαίνεται να έχουν ξεκαθαρίσει. Ο Πένια θα βρίσκεται στην εστία, με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν στο κέντρο της άμυνας, τον Καλάμπρια δεξιά και τον Κυριακόπουλο αριστερά.

Στο 4-4-2, οι δύο θέσεις στον άξονα αναμένεται να καλυφθούν από δύο εκ των Λούζα, Καμαρά και Κάνγκουα. Η διαχείριση των δύο πρώτων στα προηγούμενα παιχνίδια ενδεχομένως να τους δίνει ένα μικρό προβάδισμα, όμως οι εμφανίσεις του Κάνγκουα δυσκολεύουν την απόφαση του Δανού τεχνικού. Στα άκρα, ο Λιβάι και ο Ουναΐ είναι δύο από τις επιλογές, ενώ ο Αντίνο διεκδικεί επίσης θέση στο βασικό σχήμα. Στην κορυφή, οι Ντέσερς και Τετέι είναι οι υποψήφιοι για το επιθετικό δίδυμο.

Σε περίπτωση που προτιμηθεί το 4-2-3-1, ο Ουναΐ αναμένεται να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό, με τον Λιβάι Γκαρσία και τον Αντίνο στα άκρα. Η θέση στην κορυφή θα κριθεί ανάμεσα στον Τετέι και τον Ντέσερς.