Τρομακτικό ατύχημα - Μηχάνημα συντήρησης χλοοτάπητα πάτησε τον Τάουνσεντ

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνιστή τον πρώην διεθνή Άγγλο εξτρέμ, Άντρος Τάουνσεντ, ο οποίος έχει και κυπριακές ρίζες.

Τρομακτικό ατύχημα - Μηχάνημα συντήρησης χλοοτάπητα πάτησε τον Τάουνσεντ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περιστατικό συνέβη στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πατάνι και την ΠΤ Πρατσουάπ. Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στον πάγκο και είχε βγει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς για ζέσταμα, όταν ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση του χλοοτάπητα κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ταϊλάνδη, το όχημα χτύπησε τον Τάουνσεντ στο πόδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην περιοχή του ισχίου και να υποστεί εκδορά στον μηρό.

Οι εικόνες προκάλεσαν αρχικά ανησυχία, ωστόσο ο τραυματισμός του αποδείχθηκε τελικά πιο ελαφρύς σε σχέση με την πρώτη εικόνα που έδωσε το βίντεο του περιστατικού.

Μάλιστα, η υπόθεση είχε και απρόσμενη συνέχεια. Ο πρώην άσος των Τότεναμ, Κρίσταλ Πάλας, Έβερτον και Λούτον πέρασε τελικά στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις, αντικαθιστώντας τον Γέσπερ Νίχολμ στο 90'+3'.

Η ΠΤ Πρατσουάπ επικράτησε με 3-0, ενώ ο Τάουνσεντ αγωνίζεται από τον Αύγουστο στην ομάδα, η οποία παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία της Ταϊλάνδης μετά την περσινή παρουσία του στην Καντσαναμπούρι.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Προκαταρκτική έρευνα για τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

13:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για το «5 στα 5» και το ρεκόρ του Κυράστα

13:28 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τα πλάνα του Νίκολιτς για Βόλο μετά και τον τραυματισμό του Ρότα

13:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομακτικό ατύχημα - Μηχάνημα συντήρησης χλοοτάπητα πάτησε τον Τάουνσεντ

13:06 ΣΠΟΡ

Davis Cup: Ήττα στο διπλό για τα αδέρφια Τσιτσιπά – Ψάχνει την ολική ανατροπή η Ελλάδα

12:54 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το δίλημμα Αλγκουαθίλ για Μαρτίνς ενόψει Λεβαδειακού

12:40 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος: Πήρε Ιατρίδη από ΠΑΟΚ

12:27 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Συνάντηση κορυφής Μονεμβασιώτη με Ματσάρι για τα… καρφιά του Ιταλού

12:12 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Να μείνω στον Παναθηναϊκό και να βοηθήσω τον Ομπράντοβιτς για τη 10η EuroLeague»

11:55 EUROLEAGUE

Euroleague: Εκτός Ισραήλ τα ευρωπαϊκά ματς - Η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Νέα τρομερή γκολάρα από Αντρέ Λουίζ - «Ντοπιέτα» Βραζιλιάνου αλλά ήττα για Κάνσας

11:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Με Κοντούρη και Χάμζα οι επιλογές Ταουσιάνη στην Ελπίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας