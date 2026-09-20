Τρομακτικό ατύχημα - Μηχάνημα συντήρησης χλοοτάπητα πάτησε τον Τάουνσεντ

Το περιστατικό συνέβη στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πατάνι και την ΠΤ Πρατσουάπ. Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στον πάγκο και είχε βγει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς για ζέσταμα, όταν ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση του χλοοτάπητα κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ταϊλάνδη, το όχημα χτύπησε τον Τάουνσεντ στο πόδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην περιοχή του ισχίου και να υποστεί εκδορά στον μηρό.

Οι εικόνες προκάλεσαν αρχικά ανησυχία, ωστόσο ο τραυματισμός του αποδείχθηκε τελικά πιο ελαφρύς σε σχέση με την πρώτη εικόνα που έδωσε το βίντεο του περιστατικού.

Μάλιστα, η υπόθεση είχε και απρόσμενη συνέχεια. Ο πρώην άσος των Τότεναμ, Κρίσταλ Πάλας, Έβερτον και Λούτον πέρασε τελικά στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις, αντικαθιστώντας τον Γέσπερ Νίχολμ στο 90'+3'.

Η ΠΤ Πρατσουάπ επικράτησε με 3-0, ενώ ο Τάουνσεντ αγωνίζεται από τον Αύγουστο στην ομάδα, η οποία παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία της Ταϊλάνδης μετά την περσινή παρουσία του στην Καντσαναμπούρι.