Davis Cup: Ήττα στο διπλό για τα αδέρφια Τσιτσιπά – Ψάχνει την ολική ανατροπή η Ελλάδα

Η Σλοβακία πήρε εκ νέου το προβάδισμα απέναντι στην Ελλάδα στο tie του Davis Cup στο Κόσιτσε, καθώς οι Λούκας Ποκόρνι και Μίλος Κάρολ επικράτησαν με 7-6(4), 6-3 των Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά στο διπλό της Κυριακής (20/9).

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς πήρε τη θέση του Στέφανου Σακελλαρίδη στην ελληνική σύνθεση λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Σακελλαρίδης, όπως φάνηκε και το Σάββατο (19/09), δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες.

Με τη νίκη τους, οι Σλοβάκοι έκαναν το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζονται μία ακόμη επικράτηση για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup του 2027.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μάχη λεπτομερειών, με τις δύο πλευρές να υπερασπίζονται τα σερβίς τους και καμία να μην καταφέρνει να δημιουργήσει ευκαιρία για break.

Η λύση δόθηκε στο tie-break, όπου οι Ποκόρνι και Κάρολ διαχειρίστηκαν αποτελεσματικότερα τους κρίσιμους πόντους. Οι Σλοβάκοι επικράτησαν με 7-4 και πήραν το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά κι έκαναν break με το «καλημέρα», προηγούμενοι με 2-0. Η ελληνική ομάδα αντέδρασε άμεσα και μείωσε σε 2-1, όμως οι Ποκόρνι και Κάρολ βρήκαν νέο break στο έκτο game, διαμορφώνοντας το 4-2.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι Σλοβάκοι διατήρησαν τον έλεγχο, έφτασαν στο 6-3 και ολοκλήρωσαν τη νίκη τους σε 1 ώρα και 26 λεπτά.

Η συνέχεια: Στέφανος Τσιτσιπάς – Άλεξ Μόλτσαν

Η δράση συνεχίζεται με τη μονομαχία των κορυφαίων παικτών των δύο χωρών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Μόλτσαν, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα κρατήσει την Ελλάδα στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Εφόσον ο Έλληνας πρωταθλητής επικρατήσει, η πρόκριση θα κριθεί στο πέμπτο και τελευταίο rubber. Εκεί, ο Στέφανος Σακελλαρίδης είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθεί με τον Νόρμπερτ Γκόμπος.

Η Σλοβακία, πάντως, έχει πλέον το πρώτο match point της ημέρας, καθώς με το 2-1 χρειάζεται μόλις μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν – Στέφανος Σακελλαρίδης: 6-1, 6-1

Στέφανος Τσιτσιπάς – Νόρμπερτ Γκόμπος: 7-6(3), 6-4

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου – από τις 11:00