Γαλλία: Προκαταρκτική έρευνα για τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών βρίσκεται ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, καθώς σε βάρος του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν και του ομίλου beIN Media Group διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράνομη σύγκρουση συμφερόντων.

Η υπόθεση αφορά συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2024 με αντικείμενο τα τηλεοπτικά δικαιώματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, παρουσία της Επαγγελματικής Λίγκας Ποδοσφαίρου (LFP).

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, έπειτα από καταγγελία της οργάνωσης κατά της διαφθοράς Anticor, και ανατέθηκε στο Οικονομικό Τμήμα Δίωξης Διαφθοράς (BFAC).

Η γαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας L'Équipe. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Αλ Κελαϊφί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως ο πελάτης του «ενεργούσε πάντα με ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα».