Ασιατικοί Αγώνες: Η 13χρονη Γιου Ζιντί κατέκτησε το χρυσό στα 200μ. πεταλούδα

Η Γιου Ζιντί συνεχίζει να εντυπωσιάζει στον χώρο της κολύμβησης, καθώς η 13χρονη Κινέζα κατέκτησε την Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στους Ασιατικούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιαπωνία.

Η Γιου, η οποία θα συμπληρώσει τα 14 της χρόνια τον Οκτώβριο, ολοκλήρωσε την κούρσα σε 2:05.08, βελτιώνοντας κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο την επίδοση της συμπατριώτισσάς της Ζανγκ Ζουφέι (2:05.57), η οποία είχε κερδίσει το ίδιο αγώνισμα στους προηγούμενους Ασιατικούς Αγώνες, στο Χανγκζού, πριν από τρία χρόνια.

Στην πισίνα του Τόκιο, όπου διεξάγονται τα αγωνίσματα της κολύμβησης, η νεαρή αθλήτρια είχε ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο. Τερμάτισε με διαφορά 3,36 δευτερολέπτων από την Τσανγκ Μοχάν, επίσης από την Κίνα, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο.

Η Γιου Ζιντί θα συμμετάσχει επίσης στα 200μ. μικτή ατομική και τα 400μ. μικτή ατομική στους Ασιατικούς Αγώνες.

Η 13χρονη κολυμβήτρια είχε γράψει ιστορία και πέρυσι, όταν σε ηλικία μόλις 12 ετών έγινε η νεότερη αθλήτρια που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τότε είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4x200μ. ελεύθερο.