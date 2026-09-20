Ατρόμητος: Σπουδαία κίνηση με Ντάνι Γκαρθία – Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ο Ισπανός

Ο Ατρόμητος προχωρά σε μια σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει δώσει τα χέρια με τους Περιστεριώτες και πλέον απομένουν τα διαδικαστικά προκειμένου να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή. Η ομάδα του Περιστερίου προσθέτει στο ρόστερ της έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, με τον Γκαρθία να μετρά 570 επαγγελματικές συμμετοχές στην καριέρα του.

Με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αποτέλεσε επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup. Στην Ισπανία έχει επίσης πανηγυρίσει ένα Κύπελλο κι ένα Super Cup με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στην οποία αγωνίστηκε για έξι χρόνια και κατέγραψε 195 συμμετοχές. Επίσης, έξι χρόνια πέρασε στην Εϊμπάρ, μετρώντας 224 παιχνίδια, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη Χετάφε Β', όπου είχε 75 συμμετοχές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Γκαρθία έχει καταγράψει 10 συμμετοχές στο Champions League και έξι στο Europa League. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε τρεις φορές με τον Ολυμπιακό, ενώ ξεκίνησε βασικός και στα δύο παιχνίδια απέναντι στη Νάιμεχεν.

Ο Ισπανός είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» στις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο επιθυμούσε να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα κι όχι περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.