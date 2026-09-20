Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Athens Καλλιθέας με τον Πανσερραϊκό, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια.

Ένας μικρός… χαμός προκλήθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία των αναμετρήσεων της Κυριακής (20/09) για την 3η αγωνιστική της Superbet League 2 μεταξύ της Athens Καλλιθέας και του Πανσερραϊκού.

Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό με όμορφο πλασέ στην κίνηση του Μανιά, αλλά τα «Λιοντάρια» των Σερρών ισοφάρισαν στο 38’ με το εύστοχο πέναλτι του Πασά, που κέρδισε ο ίδιος από τον Χουχούμη.

Όμως, η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες από την πλευρά των Αθηναίων. Μάλιστα, τα πνεύματα δεν ηρέμησαν. Τουναντίον οξύνθηκαν, ελέω κάποιων δυνατών μαρκαρισμάτων μεταξύ των παικτών.

Ένα εξ αυτών οδήγησε στη μεγάλη ένταση και τα μικροέκτασης επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μορέιρα βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Προβυδάκη και μόλις η μπάλα βγήκε εντός αγωνιστικού χώρου, ο κόουτς της Athens Καλλιθέας, Βαγγέλης Μόρας και ο Τεϊξέιρα είχαν έντονο διάλογο, με τους πάγκους των δύο ομάδων να βουτάν στο χορτάρι και η ένταση να κορυφώνεται.

Έπειτα από μερικές αντεγκλήσεις, τρεις κόκκινες κάρτες για μέλη των δύο επιτελείων, μία κίτρινη στον κόουτς των γηπεδούχων και τρεις κίτρινες στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, το ματς συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν με το 1-1 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.