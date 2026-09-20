Με αλλαγές και Γιάρεμτσουκ η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό

Τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν αντίδραση στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα ψάξει την πρώτη του νίκη στη Super League και λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα στο "Λάμπρος Κατσώνης", έγινε γνωστή η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος έχει κάνει έξι αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Γιαγκελόνια, με τους Πέντερσεν και Τικνιζιάν να ξεκινούν στα δύο άκρα αντί των Σάλιακα και Μπρούνο, ενώ ο Κάρμο πήρε τη θέση του Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.

Φρόιλερ και Πουέρτα είναι το δίδυμο στο κέντρο, με τους Τσικίνιο, Φορτούνη και Ζότα Σίλβα να είναι οι τρεις πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Σίλβα, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ