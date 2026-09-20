Σκωτία: Η Ρέιντζερς νίκησε ξανά τη Σέλτικ και πλησίασε την κορυφή

Η Ρέιντζερς πήρε τη μεγάλη νίκη στο πρώτο Old Firm της φετινής μάχης για το πρωτάθλημα Σκωτίας, επικρατώντας 1-0 της Σέλτικ εκτός έδρας και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Ναντέρι εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση μετά το σουτ του Τίρνεϊ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Ρέιντζερς βρέθηκε κοντά και σε δεύτερο τέρμα, όμως στο 36’ ο Γκασαμά στάθηκε άτυχος, καθώς η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 74ο λεπτό η Ρέιντζερς σκόραρε ξανά με τον Μακάνια, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς καταλογίστηκε χέρι στη φάση. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χαρίζοντας στους «Τζερς» ένα σημαντικό τρίποντο στο ντέρμπι.