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Σκωτία: Η Ρέιντζερς νίκησε ξανά τη Σέλτικ και πλησίασε την κορυφή

Δεύτερη νίκη στο «Old Firm» για την ομάδα του Τζέιμς Πενράις.

Σκωτία: Η Ρέιντζερς νίκησε ξανά τη Σέλτικ και πλησίασε την κορυφή
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Η Ρέιντζερς πήρε τη μεγάλη νίκη στο πρώτο Old Firm της φετινής μάχης για το πρωτάθλημα Σκωτίας, επικρατώντας 1-0 της Σέλτικ εκτός έδρας και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Ναντέρι εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση μετά το σουτ του Τίρνεϊ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Ρέιντζερς βρέθηκε κοντά και σε δεύτερο τέρμα, όμως στο 36’ ο Γκασαμά στάθηκε άτυχος, καθώς η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 74ο λεπτό η Ρέιντζερς σκόραρε ξανά με τον Μακάνια, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς καταλογίστηκε χέρι στη φάση. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χαρίζοντας στους «Τζερς» ένα σημαντικό τρίποντο στο ντέρμπι.

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