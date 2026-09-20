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Super League 2: Πήρε τη νίκη η Athens Kallithea στο επεισοδιακό ματς με τον Πανσερραϊκό (vids)

Η αθηναϊκή ομάδα ήταν η μεγάλη νικήτρια στη... μάχη με τα «λιοντάρια».

Super League 2: Πήρε τη νίκη η Athens Kallithea στο επεισοδιακό ματς με τον Πανσερραϊκό (vids)
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Η Athens Kallithea πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη, επικρατώντας 2-1 του Πανσερραϊκού και επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή της εικόνα στην Αττική. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα ήταν ο αρχηγός της, Μιχάλης Μανιάς, που βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και οδήγησε την ομάδα του σε ένα σημαντικό τρίποντο, λίγες ημέρες μετά την ήττα από τη Μαρκό.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του. Ο Τεϊσέιρα απείλησε στο 2’ με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ζορζίνιο, ενώ στο 12’ είχε ακόμη μία προσπάθεια με το κεφάλι, την οποία μπλόκαρε ο Καστράτι. Ενδιάμεσα, η Καλλιθέα είχε απαντήσει με δυνατό σουτ του Μανιά, που ο Τιναλίνι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στο 16’ ο Πασάς δεν κατάφερε να βρει στόχο από κοντινή απόσταση.

Το σκορ άνοιξε τελικά στο 21’. Ο Προβυδάκης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μανιάς κατάφερε να ξεφύγει από τα μαρκαρίσματα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φάση με τελείωμα στην κίνηση για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 36’. Ο Πασάς κέρδισε πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Χούχουμη και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, νικώντας τον Καστράτι για το 1-1. Η απόφαση του διαιτητή Κουκούλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Athens Kallithea.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο να ανακτήσει το προβάδισμα. Στο 48’ ο Λόπεζ έπεσε μέσα στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Αρμουγκόμ, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 58’, ξανά από τον Μανιά. Ο Λόπεζ έκανε τη σέντρα, ο αρχηγός της Καλλιθέας προσπάθησε να εκτελέσει άμεσα στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πρώτο του τελείωμα δεν ήταν καθαρό. Η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή, ο Αδάμ δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο έμπειρος επιθετικός με αριστερό σουτ από δύσκολη γωνία κατάφερε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τιναλίνι, διαμορφώνοντας το 2-1.

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