Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μοντέρο μετά την ήττα από τη Ρεάλ - «Κάντε υπομονή»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιαν Μοντέρο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω των social media.

Ο Ισπανός γκαρντ ζήτησε από τον κόσμο να δείξει υπομονή, στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Το μήνυμα του Μοντέρο:

«Κάντε υπομονή».