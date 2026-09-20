Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μοντέρο μετά την ήττα από τη Ρεάλ - «Κάντε υπομονή»
Το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιαν Μοντέρο μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της EuroLeague
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της διοργάνωσης.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιαν Μοντέρο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω των social media.
Ο Ισπανός γκαρντ ζήτησε από τον κόσμο να δείξει υπομονή, στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.
Το μήνυμα του Μοντέρο:
«Κάντε υπομονή».