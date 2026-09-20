Παναθηναϊκός: Με Τετέι, Ουναΐ και Λιβάι κόντρα στην Καλαμάτα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα (19:30) στη Νεάπολη για την 5η αγωνιστική της Super League με σκοπό να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λίγο πριν από την αναμέτρηση έκανε γνωστές τις επιλογές του, με τον Ουναΐ να ξεκινά και πάλι βασικός μετά τα «μαγικά» του με την Κηφισιά στο Κύπελλο.

Ο Πένια θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Καμαρά και Κάνγκουα θα πάρουν θέση στα χαφ, με τους Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο στα «φτερά». Ο Ουναΐ θα αγωνιστεί πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ανδρέα Τετέι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι, Ουναΐ, Αντίνο, Τετέι.

https://www.instagram.com/p/Ddg6UZCDA1j/

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας: Βασίλιεβιτς, Στρούγγης, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδης, Μπακαγιόκο, Πινέιρο, Χάμζα, Ντιαρά, Μπόλιβαρ, Μέντες.