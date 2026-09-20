Davis Cup: Ήττα για τον Σακελλαρίδη και αποκλεισμός από τη Σλοβακία για την Ελλάδα

Η Εθνική ομάδα τένις δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπερβάση στο Κόσιτσε, καθώς ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Νόρμπερτ Γκόμπος, με τη Σλοβακία να κάνει το 3-2 στη σειρά και να παίρνει την πρόκριση στα qualifiers του Davis Cup.

Παρά την κατάθεση ψυχής από ολόκληρη την ελληνική αποστολή, η εμπειρία των γηπεδούχων στο χωμάτινο έκρινε την αναμέτρηση, στέλνοντας την αντιπροσωπευτική μας ομάδα στα playoffs για την παραμονή στο World Group I.

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής μπήκε μουδιασμένα στο παιχνίδι, δεχόμενος break μόλις στο πρώτο game. Χωρίς να βρει τις λύσεις για να απειλήσει το σερβίς του Γκόμπος, ο Σακελλαρίδης έχασε το πρώτο σετ με 6-4 μέσα σε 41 λεπτά.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν μαζί μέχρι το τέλος. Ο Σακελλαρίδης έσωσε δύο break points στο 1-1, όμως στη συνέχεια σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες για να σπάσει το σερβίς του Σλοβάκου και να φέρει το ματς στα ίσα.

Το σετ οδηγήθηκε μοιραία στο tie-break. Μετά από εκατέρωθεν mini-breaks, ο Γκόμπος βρήκε έναν καθοριστικό winner στην ευθεία για το 5-3 και διατήρησε την ψυχραιμία του, κλείνοντας το σετ με 7-6(4) και σφραγίζοντας την πρόκριση για τη χώρα του.