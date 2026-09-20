Άνετη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου στο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης»

Μετά τα δυνατά φιλικά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα, ο Άρης επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μυκόνου με 80-64.

Οι «κίτρινοι» είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της και κατάφεραν να ανοίξουν σημαντικά τη διαφορά, φτάνοντάς την μέχρι και στο +24 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει σε ορισμένα σημεία του αγώνα, με χαρακτηριστικό το επιμέρους 9-2 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, ο Άρης απάντησε άμεσα και ανέβασε ξανά τη διαφορά.

Οι νησιώτες έκλεισαν δυνατά το παιχνίδι, σημειώνοντας επιμέρους 15-3, μειώνοντας έτσι την τελική διαφορά.

Για την ομάδα του Σπανούλη, ιδιαίτερα θετική ήταν η συνολική λειτουργία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζουν αρκετές καλές συνεργασίες.

Ο Άρης θα δώσει το επόμενο φιλικό του την Τρίτη (22/09) στις 16:00, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Την ίδια ημέρα, στις 20:00, η Μύκονος θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Tα δεκάλεπτα: 21-13, 49-33, 71-47, 80-64.