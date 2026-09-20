· Παναθηναϊκός

Στην Αθήνα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, συναντήθηκε με Σεμπάστιαν Λέτο (Photo)

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος επέστρεψε στην Ελλάδα και μία απ’ τις πρώτες συναντήσεις του ήταν με τον πρώην συμπαίκτη του και νυν τεχνικό της Κηφισιάς. 

Στην Αθήνα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, συναντήθηκε με Σεμπάστιαν Λέτο (Photo)
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Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα υπήρξε ένας απ’ τους σημαντικότερους ξένους ποδοσφαιριστές που τίμησαν τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία του. Ο παλαίμαχος αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, κερδίζοντας το σεβασμό των αντιπάλων και την αγάπη των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Είχε κι ένα σύντομο πέρασμα απ’ το πόστο του τεχνικού διευθυντή του «τριφυλλιού» στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.

Ο λατινοαμερικάνος τρέφει αγάπη για τη χώρα μας και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, μία απ’ τις πρώτες συναντήσεις του, ήταν με τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Αργεντινός νυν προπονητής της Κηφισιάς, ανέβασε τη φωτογραφία των δυο τους, γράφοντας:

«Ο αρχηγός είναι στην πόλη! Χαίρομαι που σε είδα ξανά».

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