Βόλος – ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρο» το Πανθεσσαλικό!

Η «Ένωση» θέλει να αφήσει πίσω της τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει καταγράψει στα εκτός έδρας παιχνίδια και να πανηγυρίσει το πρώτο της «διπλό».

Σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι μόνη. Για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, οι «Ενωσίτες» ταξίδεψαν για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα και να τη στηρίξουν από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Μάλιστα, αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι της ΑΕΚ σχημάτισαν ουρές έξω από το γήπεδο, περιμένοντας να μπουν στο στάδιο.

Στο Πανθεσσαλικό αναμένονται τουλάχιστον 10.000 «κιτρινόμαυροι», μετατρέποντας την έδρα του Βόλου σε ακόμα ένα γήπεδο με έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα.