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Premier League: Πήρε τη ματσάρα με τη Σάντερλαντ η Μάντσεστερ Σίτι - Δύσκολη νίκη για Λίβερπουλ

Οι «πολίτες» τα... χρειάστηκαν, αλλά πήραν το τρίποντο κι έμειναν μόνοι στην κορυφή. Πέρασαν από την έδρα της Μπόρνμουθ οι «κόκκινοι».

Premier League: Πήρε τη ματσάρα με τη Σάντερλαντ η Μάντσεστερ Σίτι - Δύσκολη νίκη για Λίβερπουλ
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Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε να ανεβάσει αρκετές φορές στροφές για να κάμψει την αντίσταση της Σάντερλαντ, όμως τελικά έφτασε στη νίκη με 5-3 και έκανε το «5 στα 5» στην Premier League. Μετά και την ήττα της Άρσεναλ από την Μπράιτον, οι «πολίτες» βρίσκονται πλέον μόνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η Σάντερλαντ, πάντως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρός αντίπαλος και είχε έναν παίκτη που κράτησε το παιχνίδι ανοιχτό μέχρι το τέλος. Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας χατ τρικ και απαντώντας κάθε φορά που η Σίτι έπαιρνε το προβάδισμα.

Το σκορ άνοιξε στο 9ο λεπτό με τον Φερνάντες, όμως η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Μπρόμπεϊ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έφερε το ματς στα ίσα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 29’, όταν ο Σερκί έκανε το 2-1. Η Σάντερλαντ, όμως, δεν κατέρρευσε και στο 33’ ο Μπρόμπεϊ χτύπησε ξανά, ολοκληρώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, η Σίτι βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Ο Αντουάν Σεμένιο σκόραρε στο 43’ και το 57’, διαμορφώνοντας το 4-2 και δίνοντας για πρώτη φορά στους γηπεδούχους διαφορά δύο τερμάτων.

Ο Μπρόμπεϊ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 59’ πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ και έβαλε ξανά τη Σάντερλαντ στο παιχνίδι. Τελικά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έδωσε τέλος στην αγωνία στο 81’, διαμορφώνοντας το τελικό 5-3.

Στο άλλο παιχνίδι, ο Αντόνι Ιραόλα επέστρεψε στο «Βιτάλιτι» ως αντίπαλος της Μπόρνμουθ και γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φίλους της πρώην ομάδας του. Ο Βάσκος τεχνικός, ωστόσο, δεν τους άφησε να χαμογελάσουν στο τέλος, καθώς η νέα του ομάδα πήρε τη νίκη με 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Αλεξάντερ Ισάκ στο 57ο λεπτό, χαρίζοντας στον Ιραόλα ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στην πρώην ομάδα του.

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