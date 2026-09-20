Καμπάτσο: «Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ποιότητα»

Τον πρώτο της τίτλο στη σεζόν κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να επικρατεί με 89-93 του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup και να κατακτά την παρθενική διοργάνωση της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Κομβικός για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, με τον Αργεντινό γκαρντ να τελειώνει το παιχνίδι με 7 πόντους και 9 ασίστ στο... τσεπάκι του, βοηθώντας τη Ρεάλ να πάρει το ροζ φύλλο.

Σε δηλώσεις του, ο 35χρονος μαέστρος μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η κατάκτηση ενός τίτλου, τόσο νωρίς στη σεζόν, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ποιότητα που διαθέτει τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και οι υπόλοιπες ομάδες που πήραν μέρος στο τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καμπάτσο:

«Νιώθω ευτυχισμένος. Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται. Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος τίτλος της σεζόν, οπότε πρέπει να του δώσουμε την αξία που του αναλογεί και να τον τιμήσουμε. Οι ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το Super Cup σίγουρα ήθελαν να το κερδίσουν εξίσου με εμάς.

Δείξαμε καλό επίπεδο μπάσκετ και παίξαμε για να νικήσουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό το γκρουπ το αξίζει. Δουλέψαμε πολύ και καταφέραμε να χαρίσουμε στη Μαδρίτη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Είναι πάντα καλό να ξεκινάς τη σεζόν με το δεξί, πόσο μάλλον κερδίζοντας έναν αντίπαλο με τόσο μεγάλη ποιότητα και ιστορία όπως ο Ολυμπιακός. Αν και δεν παίξαμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ, επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, ήμασταν πολύ καλοί.

Στις δύσκολες στιγμές παίξαμε με ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και καλή άμυνα. Είμαι χαρούμενος που κατακτήσαμε έναν τίτλο. Ελπίζω να μας δώσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια της σεζόν».