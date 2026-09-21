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Μπίλιτς: «Ο Μάγερ παίζει εξαιρετικά» – Τι είπε για Γιάκιτς και ΠΑΟΚ

Ο Σλάβεν Μπίλιτς εξήγησε τις επιλογές του για τις κλήσεις των Λόβρο Μάγερ και Κρίστιαν Γιάκιτς στην εθνική Κροατίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μεταγραφή του δεύτερου στον ΠΑΟΚ.

Μπίλιτς: «Ο Μάγερ παίζει εξαιρετικά» – Τι είπε για Γιάκιτς και ΠΑΟΚ
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Τους λόγους που οδήγησαν στις κλήσεις του Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ και του Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ στην Εθνική Κροατίας εξήγησε ο Σλάβεν Μπίλιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας.

Οι διεθνείς Κροάτες συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (21/9) και στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Ριέκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία ενόψει των τεσσάρων αγώνων με Τσεχία, Ισπανία και Αγγλία.

Για τον Λόβρο Μάγερ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας στάθηκε στην αγωνιστική του κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως οι εμφανίσεις του έπαιξαν ρόλο στην επιστροφή του στις κλήσεις. «Ο Μάγερ παίζει εξαιρετικά και είναι υπεύθυνος. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια σε αυτή τη διακοπή, τον κάλεσα και θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Οι παίκτες δεν πρέπει να φοβούνται ότι θα μείνουν αμέσως εκτός αν δεν παίξουν καλά, αλλά παράλληλα μέσα από τις εμφανίσεις τους μπορούν να κερδίσουν τη θέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπίλιτς αναφέρθηκε στη συνέχεια και στον Κρίστιαν Γιάκιτς, τονίζοντας πως η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει λειτουργήσει θετικά για τον ίδιο, κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Όπως, είπε: «Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Γιάκιτς, καθώς του άνοιξε κάπως η θέση. Δεν είναι αριστερός μπακ, αλλά είναι ένας πολυσύνθετος παίκτης. Μίλησα μαζί του, ήταν απογοητευμένος και χωρίς ενέργεια, όμως στη συνέχεια πήγε στον ΠΑΟΚ. Μου αρέσουν αυτοί οι ενεργητικοί παίκτες, που δεν θέλουν απλώς να περάσει το παιχνίδι από δίπλα τους, αλλά θέλουν να έχουν επιρροή σε αυτό».

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