Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για το φιλικό τουρνουά στη Γερμανία
Δείτε τις κλήσεις του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, Απόστολου Παπαβασιλείου
Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας Νέων (Κ19), Απόστολος Παπαβασιλείου, ανακοίνωσε την αποστολή για τη συμμετοχή σε φιλικό τουρνουά στη Γερμανία, από 28/09 έως 04/10/2026.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Πανούτσος Παναγιώτης (Βόλος ΝΠΣ), Ζάρακας Γεώργιος (Ολυμπιακός), Χρυσουλάκης Ιωάννης (ΠΑΟΚ).
Αμυντικοί: Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σαρακατσάνης Άγγελος (FC Bayern München), Βαρσαμίδης Βαλέριο (VfB Stuttgart), Ίτσκος Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Ιωαννίδης Βασίλειος (Ατρόμητος), Βιδάλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Κολιός Άγγελος (Ολυμπιακός).
Μέσοι: Κοτίδης Θεόδωρος (Eintracht Frankfurt), Μούτας Άγγελος (Ολυμπιακός), Κοτρομάγιας Δημήτριος (Ολυμπιακός), Φλέγγας Αθανάσιος (Ολυμπιακός), Καμπουράκης Στέφανος (ΟΦΗ), Κάσιμος Γεώργιος (Παναθηναϊκός), Λιάκος Άγγελος (ΠΑΟΚ), Σολωμίδης Φώτιος (ΠΑΟΚ).
Επιθετικοί: Κορμανός Άγγελος (ΑΕΚ), Μπαλάφας Γρηγόριος (Παναιτωλικός), Φερεντίνος Ορέστης (Αστέρας AKTOR), Τσαβούρογλου Ιωάννης (Ολυμπιακός), Παπαχρήστου Παναγιώτης (Ατρόμητος), Πριόβολος Γρηγόριος (ΠΑΟΚ).
Οι ημερομηνίες των αγώνων:
28/09/2026 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (15.00)
01/10/2026 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (11:00)
04/10/2026 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (11.30)