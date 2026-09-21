Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για το φιλικό τουρνουά στη Γερμανία

Δείτε τις κλήσεις του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, Απόστολου Παπαβασιλείου 

Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για το φιλικό τουρνουά στη Γερμανία
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Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας Νέων (Κ19), Απόστολος Παπαβασιλείου, ανακοίνωσε την αποστολή για τη συμμετοχή σε φιλικό τουρνουά στη Γερμανία, από 28/09 έως 04/10/2026.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Πανούτσος Παναγιώτης (Βόλος ΝΠΣ), Ζάρακας Γεώργιος (Ολυμπιακός), Χρυσουλάκης Ιωάννης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σαρακατσάνης Άγγελος (FC Bayern München), Βαρσαμίδης Βαλέριο (VfB Stuttgart), Ίτσκος Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Ιωαννίδης Βασίλειος (Ατρόμητος), Βιδάλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Κολιός Άγγελος (Ολυμπιακός).

Μέσοι: Κοτίδης Θεόδωρος (Eintracht Frankfurt), Μούτας Άγγελος (Ολυμπιακός), Κοτρομάγιας Δημήτριος (Ολυμπιακός), Φλέγγας Αθανάσιος (Ολυμπιακός), Καμπουράκης Στέφανος (ΟΦΗ), Κάσιμος Γεώργιος (Παναθηναϊκός), Λιάκος Άγγελος (ΠΑΟΚ), Σολωμίδης Φώτιος (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Κορμανός Άγγελος (ΑΕΚ), Μπαλάφας Γρηγόριος (Παναιτωλικός), Φερεντίνος Ορέστης (Αστέρας AKTOR), Τσαβούρογλου Ιωάννης (Ολυμπιακός), Παπαχρήστου Παναγιώτης (Ατρόμητος), Πριόβολος Γρηγόριος (ΠΑΟΚ).

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

28/09/2026 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (15.00)

01/10/2026 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (11:00)

04/10/2026 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (11.30)

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