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Παναθηναϊκός: Στον... αέρα τα εισιτήρια με Καϊράτ Αλμάτι

Προτεραιότητα για 24 ώρες στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Στον... αέρα τα εισιτήρια με Καϊράτ Αλμάτι
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Στην κυκλοφορία τέθηκαν από τον Παναθηναϊκό τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι» τις πρώτες 24 ώρες θα δωθεί προτεραιότητας στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 19:30 τοπική).

Για τις πρώτες 24 ώρες, δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Για την ολοκλήρωση της αγοράς θα απαιτείται η καταχώριση του κωδικού Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας.

Ανά συναλλαγή θα μπορούν να αγοραστούν έως δύο (2) ονομαστικά εισιτήρια, με την προϋπόθεση ότι θα καταχωρούνται δύο έγκυροι κωδικοί Gov Wallet, ένας για κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας.

Μετά την ολοκλήρωση του 24ώρου προτεραιότητας, η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.Η τιμή κάθε εισιτηρίου στο Away Block ανέρχεται σε 8 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων:ΟνοματεπώνυμοΑριθμός διαβατηρίουΗμερομηνία γέννησηςΚινητό τηλέφωνοΔιεύθυνση e-mailΤα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και θα αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket) στη διεύθυνση e-mail που θα δηλωθεί κατά την αγορά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ».

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