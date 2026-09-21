Πόλο: Ο όμιλος του Παναθηναϊκού στο Champions League

Τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Champions League έμαθε ο Παναθηναϊκός στο πόλο ανδρών, μετά την επιτυχημένη παρουσία του στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (21/09), με το «τριφύλλι» να τοποθετείται στον 4ο όμιλο και να καλείται να αντιμετωπίσει τρεις δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες.

Στον δρόμο του Παναθηναϊκού θα βρεθούν η Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, η Μαρσέιγ από τη Γαλλία και η Στεάουα Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία.

Αναλυτικά

Α’ όμιλος

Ανόβερο

Γιαντράν Ερτσεγκ Νόβι

Ολυμπιακός

Σαμπαντέλ

Β’ όμιλος

Οραντέα

Μπρέσια

Παντνίσκι

Προ Ρέκο

Γ’ όμιλος

Μπαρτσελονέτα

Μλάντοστ

Νόβι Μπέογκραντ

Γιάντραν Σπλιτ

Δ’ όμιλος

Μαρσέιγ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Στεάουα Βουκουρεστίου

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών