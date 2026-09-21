Ισκιέρδο για Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο σπίτι του»

Ο Ζόσεπ Μαρία Ισκιέρδο ακολούθησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν στον Παναθηναϊκό και πλέον αποτελεί μέλος του τεχνικού επιτελείου των «πράσινων», έχοντας κυρίως την ευθύνη για το αμυντικό κομμάτι.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στη σερβική Meridian Sport για τη νέα συνεργασία, την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά και την εμπειρία του στην Παρτίζαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισκιέρδο:

Για την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Τον ξέρουν, τον αγαπούν. Είναι ουσιαστικά σαν δεύτερο σπίτι του, οπότε φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά».

Για τη δική του προσαρμογή στην Αθήνα: «Μόλις ήρθα εδώ, πριν από έναν μήνα. Κάνω μια νέα αρχή και σιγά-σιγά προσαρμόζομαι».

Για τη δική του συμφωνία με τον Παναθηναϊκό: «Έπρεπε να δουλέψω! Χάρηκα πολύ. Ήξερα για τη θητεία του Ζέλικο στον Παναθηναϊκό και πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα. Μόλις με κάλεσε, τον ακολούθησα. Όταν μιλάμε για μπάσκετ —και δεν το λέω για αστείο— το ισπανικό μπάσκετ είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Γι' αυτό είναι φυσιολογικό οι ξένοι σύλλογοι, και εν προκειμένω οι σερβικές ομάδες, να στρέφονται προς την Ισπανία και να προσλαμβάνουν Ισπανούς προπονητές».

Για τις διαφορές Παρτίζαν με Παναθηναϊκό για τον Ομπράντοβιτς: «Η Παρτιζάν είναι Παρτιζάν. Είναι η χώρα του, η πόλη του, η ομάδα του, οι φίλοι του, η οικογένειά του... Πέρασε 13 σεζόν της ζωής του εδώ. Η Παρτιζάν είναι κάτι ξεχωριστό για εκείνον».

Για τις δικές του αναμνήσεις από την Παρτίζαν: «Ένιωθα υπέροχα. Είχα μια σπουδαία εμπειρία. Είμαι πολύ περήφανος που δούλεψα εκεί και θα είμαι πάντα κομμάτι αυτού του εκπληκτικού συλλόγου».

Για τη συνεργασία με παίκτες που είχε και στην Παρτίζαν, όπως οι Λεσόρ και Μπόνγκα: «Πάντα προσπαθείς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι».