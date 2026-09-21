Ασταμάτητη η Ρόμα του Γκασπερίνι – Το αήττητο σερί που χτυπά «καμπανάκι» στην ΑΕΚ

Η Ρόμα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι συνεχίζει το ξεκίνημα της σεζόν της με... σπασμένα τα φρένα, αφότου μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένη που έφυγε με «Χ» και 2-2 από το «Ολίμπικο» με την Ίντερ, παρατείνοντας ωστόσο το φοβερό αήττητο σερί της.

Για να βρει κανείς την τελευταία ήττα της Ρόμα πρέπει να κοιτάξει την προηγούμενη σεζόν και συγκεκριμένα στις 5 Απριλίου, όταν οι «Τζιαλορόσι» είχαν ηττηθεί τότε με 5-2 από την εν τέλει πρωταθλήτρια Ίντερ στο «Σαν Σίρο».

Από τότε η Ρόμα έχει βγάλει από το λεξικό της τη λέξη ήττα, με αποτέλεσμα μετά από 5 αγωνιστικές να συγκατοικεί στην κορυφή της βαθμολογίας με την Ίντερ και τη Λάτσιο με 13 βαθμούς, αν και η Ρόμα είναι πρώτη στη διαφορά τερμάτων.

Η βαθμολογία της Serie A:

Το «καμπανάκι» για την ΑΕΚ

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρόμα για τη προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 19 Ιανουαρίου του 2027.

Μπορεί η αναμέτρηση να απέχει σαφώς αρκετούς μήνες ακόμα, με το πιθανότερο να είναι το αήττητο της Ρόμα να έχει «σπάσει» ως τώρα, ωστόσο η φόρμα των «Τζιαλορόσι» στο ξεκίνημα της σεζόν αποδεικνύει πως πρόκειται για υπολογίσιμη δύναμη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί ως αντίπαλος.