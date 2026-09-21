Ασταμάτητη η Ρόμα του Γκασπερίνι – Το αήττητο σερί που χτυπά «καμπανάκι» στην ΑΕΚ

Η Ρόμα «αγνοεί» την ήττα από την περασμένη σεζόν και το ξεκίνημά της στη χρονιά τρομάζει... 

Ασταμάτητη η Ρόμα του Γκασπερίνι – Το αήττητο σερί που χτυπά «καμπανάκι» στην ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρόμα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι συνεχίζει το ξεκίνημα της σεζόν της με... σπασμένα τα φρένα, αφότου μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένη που έφυγε με «Χ» και 2-2 από το «Ολίμπικο» με την Ίντερ, παρατείνοντας ωστόσο το φοβερό αήττητο σερί της.

Για να βρει κανείς την τελευταία ήττα της Ρόμα πρέπει να κοιτάξει την προηγούμενη σεζόν και συγκεκριμένα στις 5 Απριλίου, όταν οι «Τζιαλορόσι» είχαν ηττηθεί τότε με 5-2 από την εν τέλει πρωταθλήτρια Ίντερ στο «Σαν Σίρο».

Από τότε η Ρόμα έχει βγάλει από το λεξικό της τη λέξη ήττα, με αποτέλεσμα μετά από 5 αγωνιστικές να συγκατοικεί στην κορυφή της βαθμολογίας με την Ίντερ και τη Λάτσιο με 13 βαθμούς, αν και η Ρόμα είναι πρώτη στη διαφορά τερμάτων.

Η βαθμολογία της Serie A:

Ιταλία βαθμολογία

Το «καμπανάκι» για την ΑΕΚ

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρόμα για τη προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 19 Ιανουαρίου του 2027.

Μπορεί η αναμέτρηση να απέχει σαφώς αρκετούς μήνες ακόμα, με το πιθανότερο να είναι το αήττητο της Ρόμα να έχει «σπάσει» ως τώρα, ωστόσο η φόρμα των «Τζιαλορόσι» στο ξεκίνημα της σεζόν αποδεικνύει πως πρόκειται για υπολογίσιμη δύναμη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί ως αντίπαλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός: Πολύ κοντά σε «διαζύγιο» με Βοσνιάδη

10:07 SUPER LEAGUE

«Λούκα, ο προστάτης της ΑΕΚ»: Οι Σέρβοι αποθέωσαν τον Γιόβιτς!

09:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ασταμάτητη η Ρόμα του Γκασπερίνι – Το αήττητο σερί που χτυπά «καμπανάκι» στην ΑΕΚ

09:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Εθνική Κροατίας ο Μάγερ – Ο τραυματισμός του Γιουράνοβιτς άλλαξε τα δεδομένα

09:31 OPINION

Ο Γιόβιτς «χάρισε» ηρεμία στην ΑΕΚ, αλλά δεν «έσβησε» τον προβληματισμό

09:19 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι σκέψεις Κόντη για αναβολή του αγώνα με τον Βόλο λόγω Europa League

09:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανο σόου Μουρίνιο: Πήγε με δύο φωτογραφίες στη συνέντευξη Τύπου -«Εδώ είναι η ιστορία του αγώνα»

08:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς συγκεντρώνονται για το Nations League

08:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις η τρίτη αγωνιστική - Αναλυτικό πρόγραμμα

08:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Αγωνία για τον Βαλβέρδε – Πρόβλημα στον αστράγαλο

08:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για Τάχα Άλι και Παβλένκα – Εξετάσεις για Ελουστόντο

08:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας