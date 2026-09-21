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Σέκουλιτς: «Δε μπορούσαμε να σταματήσουμε τον Λαπροβίτολα»

Ο Νίκο Λαπροβίτολα χάρισε στη Μπανταλόνα το Super Cup Ισπανίας, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να παραδέχεται ότι δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσουν τον Αργεντινό.

Σέκουλιτς: «Δε μπορούσαμε να σταματήσουμε τον Λαπροβίτολα»
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Μεγάλο βράδυ το χθεσινό για την Μπανταλόνα, η οποία επικράτησε της Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας, με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Νίκο Λαπροβίτολα.

Ο 36χρονος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να παραδέχεται πως η ομάδα του δε μπόρεσε να τον σταματήσει.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε

«Συγχαρητήρια στην Μπανταλόνα για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε. Είχε έναν παίκτη όπως ο Λαπροβίτολα, ο οποίος είχε επιπλέον κίνητρο, πιθανότατα και επειδή αντιμετώπιζε την πρώην ομάδα του. Ήταν σχεδόν αδύνατο να τον σταματήσουμε. Θα ήθελα να ήταν ελεύθερα σουτ, αλλά γενικά ήταν πολύ δύσκολα.

Ξέραμε τι να περιμένουμε, όμως στο ένας εναντίον ενός ήταν εξαιρετικός. Κάνει πράγματα να φαίνονται εύκολα, ενώ δεν είναι. Έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά απέναντί του».

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