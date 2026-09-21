Σπόρτινγκ: Παραμένει ο Μπόρζες, τι σημαίνει για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Σταθερό παραμένει το σκηνικό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να συνεχίσει με τον Ρουί Μπόρζες στον πάγκο της ομάδας.

Η νέα απώλεια βαθμών απέναντι στην Αρούκα, με τα «λιοντάρια» να προηγούνται με δύο γκολ αλλά να μένουν τελικά στο 2-2, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση γύρω από τον 45χρονο προπονητή. Το τελευταίο διάστημα είχε ενταθεί η συζήτηση σχετικά με το μέλλον του, ωστόσο σύμφωνα με την «A Bola» η διοίκηση δεν προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Μπόρζες εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη του προέδρου της Σπόρτινγκ, Φεντερίκο Βαράντας, και θα παραμείνει στη θέση του, έχοντας συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2028.

Η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει άμεσα και τους δύο Έλληνες διεθνείς της ομάδας, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη. Αμφότεροι θα συνεχίσουν να δουλεύουν υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή και στο ίδιο αγωνιστικό πλαίσιο, χωρίς να χρειαστεί να προσαρμοστούν σε διαφορετική φιλοσοφία ή νέους ρόλους.

Η Σπόρτινγκ έχει ήδη αφήσει βαθμούς σε τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος, απέναντι σε Εστρέλα Αμαδόρα, Φαμαλικάο και Αρούκα, γεγονός που έχει εντείνει την κριτική προς τον Μπόρζες. Η διοίκηση, πάντως, του δίνει ακόμη χρόνο, με τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο και την πορεία της ομάδας.