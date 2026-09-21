Ο Γιόβιτς «χάρισε» ηρεμία στην ΑΕΚ, αλλά δεν «έσβησε» τον προβληματισμό

Η ΑΕΚ πήρε στον Βόλο αυτό που είχε απόλυτη ανάγκη: το πρώτο της εκτός έδρας «τρίποντο».

Μετά τις ισοπαλίες με Κηφισιά κι Αστέρα AKTOR, μια τρίτη απώλεια θα ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη και θα έφερνε την ομάδα σε μια εσωστρέφεια που αυτή τη στιγμή ήθελε πάση θυσία να αποφύγει. Το κατάφερε κι αυτό είναι το σημαντικότερο.

H νίκη στο Πανθεσσαλικό, όμως, δεν σβήνει τον προβληματισμό για την εικόνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ίσως το χειρότερο της ΑΕΚ επί Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βόλος είχε δοκάρι σχεδόν με τη σέντρα, δεύτερη ευκαιρία στην ίδια φάση και μέχρι το 25' ήταν ανώτερος σε ένταση, συνεργασίες κι ανάπτυξη. Η «Ένωση» δεν είχε ρυθμό, έκανε λάθη στην κυκλοφορία και δυσκολευόταν να βγει σωστά μπροστά.

Μόνο στο διάστημα 25'-35' αντέδρασε, όταν δημιούργησε πέντε τελικές, με τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Δεν είχε όμως συνέχεια κι οι γηπεδούχοι παρέμειναν απειλητικοί μέχρι την ανάπαυλα. Το γκολ που πέτυχαν σωστά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ το πέναλτι που ζήτησαν δεν υπήρχε, καθώς ο Μάγερ βρίσκει πρώτος την μπάλα στην επαφή με τον Λάμπρου.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πιο ενεργητική. Κυκλοφόρησε καλύτερα, διπλασίασε τις τελικές της και περιόρισε τις επιθέσεις του Βόλου. Δεν ήταν εντυπωσιακή, ήταν όμως σαφώς πιο λειτουργική, ωστόσο και πάλι είδε το αυτοκαταστροφικό μοτίβο να επαναλαμβάνεται, καθώς δεν μπόρεσε να «σκοτώσει» το ματς, όσο ήταν μπροστά στο σκορ. Αυτή τη φορά, όμως, «μίλησε» στο τέλος η ποιότητα του Γιόβιτς.

Στην Τρίπολη είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησε κι ΑΕΚ δεν πήρε τη νίκη, ωστόσο στον Βόλο ήταν αυτός που έπρεπε κι έδωσε το «τρίποντο». Ο Σέρβος κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε για το 1-0, ενώ στο 2-1 έκανε επίδειξη κλάσης. Η σέντρα του Ζοάο Μάριο ήταν εξαιρετική, αλλά η κεφαλιά του ήταν πραγματικά υψηλού επιπέδου. Δεν ακούμπησε απλώς την μπάλα, την κατεύθυνε εκεί ακριβώς που ήθελε.

Αυτόν τον Γιόβιτς χρειάζεται η ΑΕΚ! Έναν φορ που, όταν η ομάδα δυσκολεύεται, μπορεί να πάρει πάνω του μια φάση και να την κάνει γκολ. Επίσης, ο Ζοάο Μάριο είχε ουσία, δεν έμεινε μόνο στις καλές επαφές και στην ποιότητά του, αλλά δημιούργησε το δεύτερο γκολ με μια εξαιρετική σέντρα. Η ΑΕΚ χρειάζεται ακριβώς αυτή την πλευρά του παιχνιδιού του.

Η ΑΕΚ, πάντως, ξανά έδωσε δικαιώματα κι είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μετά το 2-1 και τις αποβολές του Βόλου, οι γηπεδούχοι βρήκαν φάσεις για να την αγχώσουν μέχρι το τέλος. Η «Ένωση» αυτή τη φορά γλίτωσε τις συνέπειες, όχι όμως και τον προβληματισμό που προκαλεί η εικόνα της. Το είδαμε με την Κηφισιά, στην Τρίπολη και τώρα στον Βόλο: δυσκολεύεται να τελειώσει τα παιχνίδια όταν αποκτά το προβάδισμα. Αυτή τη φορά δεν το πλήρωσε, επειδή είχε τον Γιόβιτς.

Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της επιβάρυνσης. Ο Ραζβάν Μαρίν έχει φτάσει τα 57 παιχνίδια σε περίπου 14 μήνες στους «κιτρινόμαυρους» κι η διαχείρισή του είναι πλέον απαραίτητη. Δεν μπορεί όλο το βάρος να πέφτει συνεχώς στους ίδιους παίκτες και να περιμένεις ότι θα αντέξουν χωρίς κόστος.

Η διακοπή των τριών εβδομάδων μοιάζει να έρχεται στο κατάλληλο σημείο. Η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτήν χωρίς νέα βαθμολογική «πληγή» και χωρίς να έχει ανοίξει ένας κύκλος εσωστρέφειας που θα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του «διπλού» στο Πανθεσσαλικό, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν το δούμε σε σχέση με την περσινή πορεία.

Η ΑΕΚ είχε αφήσει βαθμούς στον Βόλο την περασμένη σεζόν και τώρα πήρε εκεί τους τρεις που χρειαζόταν. Μετά τις απώλειες απέναντι σε Κηφισιά κι Αστέρα, που είχαν δημιουργήσει ένα συγκριτικό -4 σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά παιχνίδια, η νίκη στο Πανθεσσαλικό μείωσε τη διαφορά στο -2.

Από την άλλη, δεν γίνεται και δεν πρέπει να κρύψει τα κενά και τις… κακοτεχνίες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάτω από το χαλί. Δεν διορθώθηκαν με μια νίκη και για την ακρίβεια τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα αλλάξουν άμεσα, εκτός αν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη από την αγορά των ελεύθερων. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να περιοριστούν οι απώλειες μέχρι τον Δεκέμβριο. Γιατί όσο περνά ο χρόνος, τόσο μικραίνουν και τα βαθμολογικά περιθώρια για να διορθωθούν λάθη που σήμερα απλώς ελπίζεις να μη σου κοστίσουν πολύ.

Η ΑΕΚ κέρδισε ηρεμία και καλό κλίμα στον Βόλο κι ο Νίκολιτς θα έχει χρόνο να διαχειριστεί καλύτερα τα φορτία και να βρει λύσεις με το υλικό που έχει στη διάθεσή του.

ΥΓ. Ο Γιόβιτς κέρδισε ένα πέναλτι που μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι από αυτά που παίρνει έξυπνα ο επιθετικός, αλλά δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στην κατηγορία του «δεν υπάρχει τίποτα». Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνεται η ίδια… κουβέντα για τη φάση του Μάνταλου, όπου η μπάλα χτύπησε στο απλωμένο χέρι του παίκτη του Βόλου.

ΥΓ2 Υπόκλιση για τους 12.000 φίλους της ΑΕΚ που ήταν και πάλι εκεί, δίπλα στην ομάδα και την… έσπρωξαν με τη φωνή τους στη νίκη.