Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5

Η Μπενφίκα έπαιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίκτες - Αγωνίστηκε σε όλο το ματς ο Παυλίδης 

Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Πορτογαλίας, νικώντας με 3-1 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στο «Ντραγκάο».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι «Αετοί» έπαιζαν με 10 παίκτες εξαιτίας της αναβολής του Λανγκλέ από το 35ο λεπτό.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατόρθωσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πάρα το αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο η Πόρτο με δύο γρήγορα των Φρόχολντ (54') και Χουανγκ (60') έφυγαν με το τρίποντο και άνοιξαν κι άλλο την απόσταση από την κορυφή στο +5.

Ο Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το ματς, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Πόρτο - Μπενφίκα 3-1

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Αλμπέρτο Κόστα, Κίβιορ, Μπέντναρεκ, Μαρτίμ Φερνάντες, Πάμπλο Ροσάριο, Γκάμπρι Βέιγκα (Χουάνγκ 38'), Φρόχολντ, Πεπέ, Αντρέ Σίλβα, Γουίλιαμ Γκόμες (Μπόρχα Σάινθ 70').

Μπενφίκα: Σαμουέλ Σοάρες, Μπα, Τομάς Αραούζο, Λενγκλέ, Νταλ (Ελ Καραουνί 85'), Παλίνια, Άουρσνες (Μπαρέιρο 74'), Σουντάκοφ (Τσιρκάτι 38'), Πρεστιάνι (Σιέλντερουπ 74'), Ράφα Σίλβα (Λουκεμπάκιο 74'), Παυλίδης.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για Τάχα Άλι και Παβλένκα – Εξετάσεις για Ελουστόντο

08:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5

08:15 OPINION

Απόλυτος και ανέτοιμος, τι θα γίνει όταν είναι έτοιμος...

07:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Σκόραρε με απευθείας φάουλ κι έφτασε τα 930 γκολ!

07:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάνει τον Κρίστενσεν για αρκετές εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

02:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας στον όμιλο της «Ένωσης» στο BCL

00:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αήττητος σε 13 ματς τριών διοργανώσεων

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα ήττα από την Παρί και... κατρακύλα για τη Μαρσέιγ στο πρωτάθλημα

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Επιβλητική νίκη για τη Μίλαν κόντρα στη Λέτσε

23:44 SUPER LEAGUE

Αναστασίου: «Ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο να μάθω να μετράω μέχρι το πέντε»

23:32 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη νίκη του «Δικεφάλου» στο Αγρίνιο

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρτέτα: «Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα, πρέπει να νιώσουμε τον πόνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας