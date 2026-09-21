Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5

Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Πορτογαλίας, νικώντας με 3-1 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στο «Ντραγκάο».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι «Αετοί» έπαιζαν με 10 παίκτες εξαιτίας της αναβολής του Λανγκλέ από το 35ο λεπτό.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατόρθωσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πάρα το αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο η Πόρτο με δύο γρήγορα των Φρόχολντ (54') και Χουανγκ (60') έφυγαν με το τρίποντο και άνοιξαν κι άλλο την απόσταση από την κορυφή στο +5.

Ο Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το ματς, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Πόρτο - Μπενφίκα 3-1

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Αλμπέρτο Κόστα, Κίβιορ, Μπέντναρεκ, Μαρτίμ Φερνάντες, Πάμπλο Ροσάριο, Γκάμπρι Βέιγκα (Χουάνγκ 38'), Φρόχολντ, Πεπέ, Αντρέ Σίλβα, Γουίλιαμ Γκόμες (Μπόρχα Σάινθ 70').

Μπενφίκα: Σαμουέλ Σοάρες, Μπα, Τομάς Αραούζο, Λενγκλέ, Νταλ (Ελ Καραουνί 85'), Παλίνια, Άουρσνες (Μπαρέιρο 74'), Σουντάκοφ (Τσιρκάτι 38'), Πρεστιάνι (Σιέλντερουπ 74'), Ράφα Σίλβα (Λουκεμπάκιο 74'), Παυλίδης.