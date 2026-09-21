Χάνει τον Κρίστενσεν για αρκετές εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα αποτελεί ο τραυματισμός του Αντρέας Κρίστενσεν. Ο 30χρονος αμυντικός αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Σεβίλη στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», με τους «μπλαουγκράνα» να επικρατούν με 3-1. Ο Κρίστενσεν ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν ότι έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο, με την Μπαρτσελόνα να γνωστοποιεί πως θα παραμείνει εκτός δράσης για «αρκετές εβδομάδες».

Ο Δανός στόπερ είχε επιστρέψει φέτος στο βασικό σχήμα της καταλανικής ομάδας, έχοντας ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς τα προηγούμενα δύο χρόνια.