Απόλυτος και ανέτοιμος, τι θα γίνει όταν είναι έτοιμος...

Είναι μια νέα ομάδα. Προπονητής που ήρθε τώρα. Ρόστερ αλλαγμένο σχεδόν ολοκληρωτικά. Κομβικοί παίκτες αποκτήθηκαν πριν μερικές εβδομάδες. Ή έστω μέσα στο καλοκαίρι. Μια κατάσταση που καθιστούσε υπερβολικά δύσκολη την αρχή της σεζόν για το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» έπρεπε να παίξουν 6 αγώνες προκριματικών, χωρίς δικαίωμα λάθους. 5 ματς πρωταθλήματος, με μεγάλο «πρέπει» νίκης. 2 ματς Κυπέλλου με υποχρέωση τους 3 βαθμούς, γιατί ακολουθούν τα παιχνίδια με Άρη εντός και Ολυμπιακό εκτός, που δυσκολεύουν την κατάσταση.

Δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα κατάφερναν να έχουν το απόλυτο στους αρχικούς στόχους τους. Δηλαδή την είσοδο στη League Phase του Conference League, μαζί με αποτελέσματα που έχουν βαθμολογική αλλά και ψυχολογική σημασία. Για να συσπειρώσουν τον κόσμο γύρω απ’ την ομάδα και να φέρουν ξανά την ελπίδα. Κι αυτά, όσο προχωρούσε η ενίσχυση του ρόστερ, όπου κι εκεί οι κινήσεις έπρεπε να είναι πρωταθληματικού επιπέδου.

Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Από τις 23 Ιουλίου όταν και άρχισε η σεζόν του μέχρι και σήμερα, δεν έχασε κανέναν αγώνα. Δεν είχε καμία βαθμολογική απώλεια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Απέκλεισε τρεις αντιπάλους και συνεχίζει στην Ευρώπη.

Ο Νίστρουπ και οι παίκτες του, κράτησαν την ομάδα όρθια με τον καλύτερο τρόπο. Πλέον, αρχίζει να βρίσκει το βηματισμό της. Γιατί όσο περνά ο καιρός, ποδοσφαιρικά θα βλέπουμε κάτι καλύτερο. Με το «τριφύλλι» να έχει πολλά να βελτιώσει ως ομάδα, αλλά και ατομικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως τα περιθώρια μοιάζουν απεριόριστα για την βελτίωση αυτή.

Απέναντι στην Καλαμάτα οι «πράσινοι» μπορούσαν να έχουν «καθαρίσει» ευκολότερα το ματς. Δεν τους βγήκε το παιχνίδι όπως θα ήθελαν. Όμως ποιος μπορεί να μιλήσει για «κακή» νίκη; Δεν υπάρχουν τέτοιες, σε ένα γκρουπ που έχει τη σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση και νοοτροπία. Ακόμη κι έτσι, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και πάει στη διακοπή, χωρίς την παραμικρή απώλεια.

Αν η διαιτησία ήταν διαφορετική στο Βόλο, θα ήταν αλλιώς και η βαθμολογία. Ακόμη κι έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει τους αντιπάλους του στο +3, +4 και +5. Μετά από 5 ματς. Δεν έχει κερδίσει τίποτα, πέρα από την δική του αυτοπεποίθηση. Τη συσπείρωση του κόσμου και την προσμονή για το επόμενο ματς.

Τώρα έχει την ηρεμία να δουλέψει με τα παιδιά που μένουν πίσω και δεν έχουν Εθνικές. Μέσω των προπονήσεων θα έρθει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της εικόνας. Όχι γιατί είναι κακή ως τώρα, απλά απουσιάζει ο βαθμός ετοιμότητας και η «χημεία» που δεδομένα θα επιτευχθούν. Απλά χρειάζεται χρόνος.

Κάθε μέρα που περνά, δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού. Το ξέραμε απ’ την αρχή αυτό. Εκείνο που δεν φανταζόμασταν, ήταν η ποιότητα που θα συγκεντρωθεί στο «τριφύλλι», για να διεκδικήσει στόχους. Με δυναμική, συσπείρωση και ανωτερότητα αγωνιστική.

Υ.Γ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τη διαιτησία της ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο, θα είχαν βγάλει έκτακτα δελτία τα κανάλια και 5-6 ΠΑΕ θα είχαν επισκεφθεί τα γραφεία της ΚΕΔ.

Υ.Γ.1: Ο Τετέι δεν αγωνίζεται. «Τρομοκρατεί» αντιπάλους πλέον. Είναι αδιανόητη η απόγνωση των αμυντικών που απλά δεν μπορούν να τον σταματήσουν.