Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Σκόραρε με απευθείας φάουλ κι έφτασε τα 930 γκολ!
Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στη Σαν Ντιέγκο FC, έφτασε τα 930 γκολ στην καριέρα του και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας με 75 τέρματα από φάουλ.
Ο Αργεντινός «σταρ» συνεχίζει να προσθέτει σημαντικές επιδόσεις στην ήδη πλούσια καριέρα του.
Ο Μέσι σκόραρε στην ισόπαλη 2-2 αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σαν Ντιέγκο FC για την 27η αγωνιστική του MLS. Ο «Pulga» ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ στο 24ο λεπτό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το γκολ αυτό ήταν το 930ό στην επαγγελματική του καριέρα.
Παράλληλα, ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ, επίδοση που τον έφερε μόνο στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας.
Πλέον, μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος έχει σημειώσει 78 γκολ με αυτόν τον τρόπο. Ο Μέσι άφησε πίσω του τους Ζαΐρ Ρόσα Πίντο, Ρομπέρτο Ντιναμίτε και Ζουνίνιο Περναμπουκάνο και βρίσκεται πλέον μόλις τρία γκολ μακριά από την κορυφή.
Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο FC, ο Άντρερς Ντρέγερ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, πριν ο Μέσι ισοφαρίσει στο 24'. Ο Λουίς Σουάρες έκανε το 2-1 στο 74', όμως ο Ντρέγερ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 82ο λεπτό.