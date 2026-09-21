Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Σκόραρε με απευθείας φάουλ κι έφτασε τα 930 γκολ!

Ο Αργεντινός «σταρ» συνεχίζει να προσθέτει σημαντικές επιδόσεις στην ήδη πλούσια καριέρα του.

Ο Μέσι σκόραρε στην ισόπαλη 2-2 αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σαν Ντιέγκο FC για την 27η αγωνιστική του MLS. Ο «Pulga» ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ στο 24ο λεπτό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το γκολ αυτό ήταν το 930ό στην επαγγελματική του καριέρα.

Παράλληλα, ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ, επίδοση που τον έφερε μόνο στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας.

Πλέον, μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος έχει σημειώσει 78 γκολ με αυτόν τον τρόπο. Ο Μέσι άφησε πίσω του τους Ζαΐρ Ρόσα Πίντο, Ρομπέρτο Ντιναμίτε και Ζουνίνιο Περναμπουκάνο και βρίσκεται πλέον μόλις τρία γκολ μακριά από την κορυφή.

Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο FC, ο Άντρερς Ντρέγερ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, πριν ο Μέσι ισοφαρίσει στο 24'. Ο Λουίς Σουάρες έκανε το 2-1 στο 74', όμως ο Ντρέγερ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 82ο λεπτό.