ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για Τάχα Άλι και Παβλένκα – Εξετάσεις για Ελουστόντο

Πιο ξεκάθαρη είναι πλέον η εικόνα στον ΠΑΟΚ σχετικά με τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν στη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα αντιμετώπισαν πρόβλημα στον ώμο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, με τις εξετάσεις των επόμενων ημερών να αναμένεται να δείξουν το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να μείνουν εκτός.

Αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου κι έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Ο Άλι κι ο Παβλένκα θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών και να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Στην περίπτωση του Τάχα Άλι, υπάρχει επιπλέον επικοινωνία προκειμένου ο Σουηδός να μην ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του κατά τη διάρκεια της διακοπής, αλλά να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για την αποκατάσταση του προβλήματος στον ώμο, το οποίο έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.

Όσον αφορά στον Αρίτζ Ελουστόντο, η πρώτη εικόνα είναι πιο καθησυχαστική. Ο Ισπανός στόπερ δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά στην ίδια φάση με τον τραυματισμό του Παβλένκα και αποχώρησε από την αναμέτρηση. Για τον λόγο αυτό θα υποβληθεί επίσης σε εξετάσεις, προκειμένου να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή του.