ΟΦΗ: Οι σκέψεις Κόντη για αναβολή του αγώνα με τον Βόλο λόγω Europa League

O OΦΗ εξετάζει το δικαίωμα να κάνει χρήση του δικαιώματός του για αναβολή αγώνα της Super League, προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την τελευταία αναμέτρηση της League Phase του Europa League, απέναντι στην Λεχ Πόζναν.

Κάτι τέτοιο προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα με τον Αστέρας AKTOR. Πρόκειται για την 18η αγωνιστική της Super League (23/25 Ιανουαρίου), λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την πολωνική ομάδα στο Ηράκλειο (28/1, 22:00).

Μάλιστα, ο ΟΦΗ πριν από το ματς με τους Πολωνούς καλείται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, τη Στουρμ Γκρατς εκτός έδρας και στη συνέχεια την ΑΕΚ στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στο Europa League: