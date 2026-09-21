Απίθανο σόου Μουρίνιο: Πήγε με δύο φωτογραφίες στη συνέντευξη Τύπου -«Εδώ είναι η ιστορία του αγώνα»

Σοβαρά παράπονα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης από την διαιτησία του ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να μένει με 10 παίκτες ύστερα από τη αποβολή του Χάουσεν από το 50ο λεπτό, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-1, να μείνει στους 15 βαθμούς και στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Η Ρέαλ ωστόσο φωνάζει για δύο κόκκινες κάρτες που κατά τη γνώμη της έπρεπε να έχουν καταλογιστεί κατά της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Ζοσέ Μουρίνιο μάλιστα να δίνει φοβερό σόου στη συνέντευξη Τύπου, αφού είχε εκτυπώσει τις επίμαχες φάσεις σε Α4 και τις επεδείκνυε με χαρακτηριστικό τρόπο.

Μάλιστα, ο «Special One» αρνήθηκε να συζητήσει για το ματς και αρκέστηκε μονάχα στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων, λέγοντας: «Θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, γιατί η ιστορία του αγώνα είναι εδώ», συνεχίζοντας να δείχνει τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.

Ο Πορτογάλος «στόλισε» και τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας λέγοντας πως «είναι ένας διαιτητής χωρίς εμπειρία για να σφυρίξει σε ένα ντέρμπι.

Είναι 41 ετών, είναι ένας κακός διαιτητής που έχει διευθύνει μονάχα μικρά ματς. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διαιτησίας για την επιλογή της. Αλλά ο κ. Τρουχίγιο (σ.σ. VAR) έχει ιστορία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Κύπελλο, με την Τζιρόνα, με την Οσασούνα, είναι ένας VARίστας με μεγάλη ιστορία»...

Το ξέσπασμα του Μπέλιγχαμ

Έξαλλος με τη διαιτησία ήταν και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Άγγλο μέσο να συνεχίζει την κόντρα του με τους Αργεντινούς παίκτες της Ατλέτικο, τον Κούτι Ρομέρο, αλλά και τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, η οποία είχε ξεκινήσει στους ημιτελικούς του Μουντιάλ.

Μάλιστα,οι «Μερέγχες» κάνουν λόγο για κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε να είχε αντικρίσει ο Ρομέρο σε σκληρό πάτημα στον Μπέλιγχαμ.

Έτσι, ο Μπέλιγχαμ μετά τη λήξη της αναμέτρησης «στόλισε» με τη σειρά του τον διαιτητή...