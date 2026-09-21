· ΑΕΚ · Κροατία

ΑΕΚ: Στην Εθνική Κροατίας ο Μάγερ – Ο τραυματισμός του Γιουράνοβιτς άλλαξε τα δεδομένα

Ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε τελικά από τον Σλάβεν Μπίλιτς για τα επόμενα παιχνίδια της Κροατίας στο Nations League, καθώς ο Γιόσιπ Γιουράνοβιτς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στην Εθνική Κροατίας ο Μάγερ – Ο τραυματισμός του Γιουράνοβιτς άλλαξε τα δεδομένα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Nations League θα βρίσκεται τελικά ο Λόβρο Μάγερ.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δεν είχε συμπεριληφθεί αρχικά στις επιλογές του Σλάβεν Μπίλιτς, αλλά βρισκόταν στη λίστα των αναπληρωματικών. Η κατάσταση του Γιόσιπ Γιουράνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, άλλαξε τα δεδομένα κι ο Μάγερ πήρε την κλήση για την Εθνική ομάδα.

Ο Κροάτης είχε σημαντική παρουσία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υπό τον Ζλάτκο Ντάλιτς, ωστόσο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη Βόλφσμπουργκ. Η παρουσία του στην ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση για τον ίδιο, καθώς έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας καταγράψει ήδη έξι ασίστ.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσεχία στις 26 Σεπτεμβρίου και την Ισπανία στις 29 του ίδιου μήνα. Στη συνέχεια ακολουθούν τα παιχνίδια με την Αγγλία στις 3 Οκτωβρίου και ξανά με την Ισπανία στις 6/10.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός: Πολύ κοντά σε «διαζύγιο» με Βοσνιάδη

10:07 SUPER LEAGUE

«Λούκα, ο προστάτης της ΑΕΚ»: Οι Σέρβοι αποθέωσαν τον Γιόβιτς!

09:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ασταμάτητη η Ρόμα του Γκασπερίνι – Το αήττητο σερί που χτυπά «καμπανάκι» στην ΑΕΚ

09:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Εθνική Κροατίας ο Μάγερ – Ο τραυματισμός του Γιουράνοβιτς άλλαξε τα δεδομένα

09:31 OPINION

Ο Γιόβιτς «χάρισε» ηρεμία στην ΑΕΚ, αλλά δεν «έσβησε» τον προβληματισμό

09:19 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι σκέψεις Κόντη για αναβολή του αγώνα με τον Βόλο λόγω Europa League

09:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανο σόου Μουρίνιο: Πήγε με δύο φωτογραφίες στη συνέντευξη Τύπου -«Εδώ είναι η ιστορία του αγώνα»

08:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς συγκεντρώνονται για το Nations League

08:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις η τρίτη αγωνιστική - Αναλυτικό πρόγραμμα

08:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Αγωνία για τον Βαλβέρδε – Πρόβλημα στον αστράγαλο

08:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για Τάχα Άλι και Παβλένκα – Εξετάσεις για Ελουστόντο

08:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Πόρτο υπέταξε την Μπενφίκα του Παυλίδη και «ξέφυγε» στο +5

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας