ΑΕΚ: Στην Εθνική Κροατίας ο Μάγερ – Ο τραυματισμός του Γιουράνοβιτς άλλαξε τα δεδομένα

Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Nations League θα βρίσκεται τελικά ο Λόβρο Μάγερ.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δεν είχε συμπεριληφθεί αρχικά στις επιλογές του Σλάβεν Μπίλιτς, αλλά βρισκόταν στη λίστα των αναπληρωματικών. Η κατάσταση του Γιόσιπ Γιουράνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, άλλαξε τα δεδομένα κι ο Μάγερ πήρε την κλήση για την Εθνική ομάδα.

Ο Κροάτης είχε σημαντική παρουσία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υπό τον Ζλάτκο Ντάλιτς, ωστόσο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη Βόλφσμπουργκ. Η παρουσία του στην ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση για τον ίδιο, καθώς έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας καταγράψει ήδη έξι ασίστ.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσεχία στις 26 Σεπτεμβρίου και την Ισπανία στις 29 του ίδιου μήνα. Στη συνέχεια ακολουθούν τα παιχνίδια με την Αγγλία στις 3 Οκτωβρίου και ξανά με την Ισπανία στις 6/10.